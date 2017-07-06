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«Иначе разрушится все»: Фурса пояснил, чего Украине нельзя делать

06.07.2017 11:50
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«Иначе разрушится все»: Фурса пояснил, чего Украине нельзя делать

В беседе с журналистами «Обозревателя» Сергей Фурса, являющийся специалистом компании Dragon Capital, выразил убеждение в том, что Киев не должен отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как в противном случае макроэкономическая стабильность Украины будет «разрушенной». Об этом сообщает replyua.net.

«Именно благодаря сотрудничеству со своим основным кредитором Украина имеет определенный стимул для проведения реформ. К тому же, основой нашей стабильности в макроэкономическом плане продолжает оставаться пребывание Украины в программе МВФ. И если нашу страну из этой программы исключат, это приведет к серьезным разрушениям», - сказал Сергей Фурса, добавив, что в течении 2019 и 2020 годов украинское государство должно будет выплатить основную часть своих кредитных обязательств. В таком случае поддержка Международного валютного фонда будет просто необходимой, так что сохранение сотрудничества с главным кредитором для Киева играет решающую роль. 

Ранее стало известно, что МВФ может отложить принятие решения по предоставлению Украине очередного кредитного транша до сентября текущего года, пока правительство не проведет пенсионную реформу. 



Теги: экономика, Украина, Донбасс, Киев, МВФ
 
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