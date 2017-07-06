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Янукович решил сбежать от украинского суда
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов
Об этом заявил в интервью на одном из российских каналов.
«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — заявил он.
По его словам, он «не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь».
«Вынести обвинительный приговор, обвинить меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины», — пояснил экс-президент Украины.
«Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано», — сказал Янукович.
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, суд, Янукович
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