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Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину
Экс-гарант уверен, что возвращение на родину не сулит ему ничего хорошего
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что в случае его возвращения в Киев, ему дадут пожизненное заключение. Об этом он сказал в эфире телеканала Россия24, передает РИА Новости.
Он уверен, что в Украине ему ничего хорошего не "светит".
"Генеральный прокурор (Юрий Луценко – ред.) фактически уже назвал дату окончания суда – 24 августа 2017 года, и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении", — сказал Янукович.
Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева дал добро на проведение специально судебного производства по делу о государственной измене экс-президента Виктор Януковича.
5 июля экс-гарант объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.
Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.
Кроме того, российская оккупация Крыма, которой содействовал Янукович, нанесла Украине ущерб на сумму почти в два триллиона гривен.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, прогноз, возвращение, Янукович
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