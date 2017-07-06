КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В УКРАИНЕ

06.07.2017 10:20

Криминальное законодательство откровенно проигрывает в борьбе с коррупцией, а потому нуждается в срочном реформировании, уверены эксперты.



Случай со снятием неприкосновенности с пяти депутатов говорит о том, что в Украине следует как можно быстрее создать профильные антикоррупционные суды, продолжают свою мысль специалисты.



На данный момент достаточно большой процент депутатов подозреваются в различных преступлениях: от коррупционных махинаций и до уклонения от уплаты налогов. Руководитель представительства ЕС Х.Мингарелли говорит о том, что сейчас антикоррупционное бюро работает достаточно эффективно и обвинять стали независимо от должности и политических предпочтений.



Антикоррупционные суды должны стать таким органом, который никак не будет зависеть от всех существующих в стране структур, а потому их решения будут максимально объективными.

Людей, которые будут работать в таких судах, должны будут выбирать по согласованию с общественностью. Только в этом случае можно быть уверенными в их честности.

Ведь на судий, которые работают по таким делам, часто оказывают давление, а потому граждане должны быть уверены в их порядочности.

Источник: http://zi.dn.ua