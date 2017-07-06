Католики признали фейковые новости грехом: аминь

06.07.2017 08:55

Католический епископат Филиппин считают безбожными так называемые фейковые новости, которые, к примеру, регулярно продуцирует Кремль в информационной войне с Украиной и Западом

Соответствующая оценка закреплена в пастырском послании главы епископской конференции монсеньора Сократеса Вильегаса, архиепископа Лингайен-Дагупана.

Епископы призвали католиков, которых на Филиппинах большинство, не поддерживать «альтернативные факты» или «фейковые» новости, и не распространять ложные сведения.

Священнослужители считают, что такого рода информация является по своей сути «грехом против любви, поскольку она мешает людям принимать правильные и здравые решения и убеждает делать ошибочный выбор», приводя к катастрофическим последствиям для людей и для общества.

«Активное участие граждан в созидании общества, основанного на справедливости, зависит от истины», — добавили епископы.

Кроме того, прелаты также обратились с просьбой пользователей интернета доносить властям на обнаруженные источники «фейковых» новостей.

Для Филиппин такие новости в соцсетях – явление еще непривычное, поскольку начали активно появляться лишь с момента избрания президентом Родриго Дутерте – известного популиста, который стал инициатором охоты (в прямом смысле этого слова) на наркоторговцев и наркоманов, что привело к тысячам жертв. Его политику активно критикуют в соцсетях.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Радио Ватикана»