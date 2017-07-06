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Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко

06.07.2017 15:28
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Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко

Правоохранители задержали за вымогательство взятки в размере $150 тысяч двух высокопоставленных чиновников ПАО Укрзализныця. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает НВ.

"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А. Ященко. Идут обыски", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство филиала Энергосбыта Укрзализныци уличили в коррупции.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Луценко, задержание, Тимошенко
 
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