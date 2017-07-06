Мир в Украину принесет Китай, – эксперт

06.07.2017 20:15

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что как сообщают его источники в Белом доме у Трампа глаза кровью наливаются, когда кто-то говорит про Украину. Он вполне реально считает ее проблемой и хочет избавиться от нее раз и навсегда. Иными словами: решить проблему Украины так, чтобы она больше никогда его не тревожила. И с того момента когда Трамп решает что-то сделать, «судьба» этой проблемы предрешена – проблемы не будет. Такова хватка этого человека, считает Манн.

Как пишет эксперт, уже сейчас можно сказать, что визит Порошенко в Париж очень не понравился Трампу, как результат появились новости о том, что МВФ заявил, что летнего транша Украина не получит, так как не приняла требуемых законов. Второе – министр торговли США сделал то, что и обещал Порошенко в случае неуступчивости: отменен мораторий на антидемпинговое постановление по отношению к украинским трубам и металлу. Теперь экспорт металлургии Украины может вообще выйти в ноль. «Взяв, таким образом, в оборот Порошенко, Трамп взялся за более сложного «подопечного» - Путина. Конечно, в Москве уже побывал Киссинджер и многое уладил, тем более, что примирение предлагаемое Путину ему самому весьма выгодно. Однако от случайностей никто не застрахован», – отметил Соломон Манн.

По его словам, Трамп решил перестраховаться с Путиным и включил в дело другого игрока. Вчера по пути на G20 в Россию заскочил лидер КНР Си Дзинпин. Как оказалось, судя по инсайдерским сведениям, по личной просьбе Трампа он будет склонять Путина к примирению. Трамп приглашает в Украину Китай, а взамен Си Дзинпин посоветовал Путину соглашаться на предложение Трампа, ибо по его словам давление на Китай растет и Китай больше не сможет игнорировать американские санкции – заморозит все банки, все газовое оборудование, все совместные проекты. То есть единственная страна, на которую Путин рассчитывал как на поддержку против ЕС и США дала ему «отбой» в случае отказа мириться.

Источник: http://from-ua.com