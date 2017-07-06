- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»22:40
- Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины21:48
- У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки21:30
- Учителям и школьникам приготовлены большие сюрпризы21:10
- Трагедия на военных учениях: врачи борются за жизнь журналиста20:50
- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины18:50
Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»
Як інформує replyua.net, кримський політолог Сергій Стельмах проаналізував настрої, які панують серед так званого російського «креативного класу» щодо Криму, - відповідну статтю експерт розмістив у виданні «Крим.Реалії».
Так, російські блогери та оглядачі періодично публікують анонімні листи буцімто надіслані їм мешканцями окупованого Криму. В них останні скаржаться на те, що великі російські компанії практично приєднались до санкцій проти півострова – зокрема, жоден із великих банків так і не ввійшов до Криму, російські мобільні оператори мають право не працювати на окупованому півострові, російські потяги сюди не ходять тощо. Як наголошує Стельмах, публікація таких листів – це однин з елементів протесту російського креативного класу.
Російська інтелігенція розуміє, що Кремлю не вдасться легалізувати Крим. Геополітична ейфорія, яка захопила всю державу в 2014 році, набридла всім, крім затятих глядачів кремлівських каналів. Загалом, що довше продовжуватиметься окупація Криму, то сильніше деградуватимуть державні інститути в Росії. Зрозуміло, що відкрито висловити своє незадоволення поточною ситуацією російські ліберали не можуть, але і мовчати не збираються. Тому вони намагаються прикриватись листами «другосортних кримчан», - зауважує політолог.
Теги: политика, Россия, Донбасс, Крым, аннексия
- В Крыму российские войска захватили украинского командира Демьяненко
- Крым начинает процесс воссоединения с Россией, заявил первый вице-премьер
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- "Хирургическое вмешательство": знаменитый байкер устраивает политическое мотошоу в Украине (ФОТО)
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»22:40
- Главарь путинской «республики» бросился в бега22:15
- Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины21:48
- У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки21:30
- Учителям и школьникам приготовлены большие сюрпризы21:10
- Трагедия на военных учениях: врачи борются за жизнь журналиста20:50
- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
- В парламенте пролилась кровь депутатов, идет бой19:50
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа