Пономарь: Долгожданная Гаага и отличная новость от НАТО

06.07.2017 13:00

На календаре уже четверг, и сегодня нужно отметить сразу несколько очень важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь, известный обозреватель.

По его словам, долгожданная Гаага уже совсем близко – суд по делу сбитого на Донбассе малазийского Боинга пройдет в Нидерландах, согласно законодательству этой страны.

«Снова нужно сказать «спасибо» Североатлантическому альянсу - НАТО передало Украине средства и оборудование для разминирования и утилизации взрывоопасных объектов. Еще одна хорошая новость для Украины - Украина и Великобритания начинают консультации по созданию Зоны свободной торговли. Финляндия запускает 4-х-годичный проект, направленный на реформу среднего образования в Украине, - это уже вторая новость», отмечает обозреватель.

Также, по его словам, нельзя не затронуть приезд Трампа в Польшу – сегодня днем Трамп произнесет историческую речь в Варшаве, - в два часа дня по киевскому времени начнется трансляция из Польши.