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Порошенко підписав закон про зміну курсу України
Глава української держави Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України», яким відновлюється курс України на членство в НАТО. Про це повідомляє прес-служби глави держави, інформує replyua.net. Як наголошується в повідомленні, відтепер Україна активізує роботу по всьому комплексу реформ для досягнення стандартів Альянсу.
«Одним із пріоритетів національних інтересів України документом передбачається інтеграція в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору», - відзначили в прес-службі.
Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики. Відповідний законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України підтримали 276 народних обранців. Закон передбачає внесення змін до законів про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який був прийнятий 1 липня 2010 року, і в закон про основи національної безпеки України, прийнятий 19 червня 2003 року.
Теги: Украина, Донбасс, закон, подпись, Порошенко
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