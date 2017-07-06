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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную погоду и дожди на завтра, 6 июля.
Об этом она написала в Facebook.
В четверг дожди пройдут в западных областях и на севере, но под вечер там прояснится. На Житомирщине и Киевщине днем вероятны небольшие осадки. В Черниговской и Сумской областях вероятность дождей больше.
В центральных областях с утра задождит в Винницкой, затем Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях, вечером - в Днепропетровской.
В восточных областях вечером дожди зацепят Харьковскую область. А также, опять таки вечером, дождь дойдет до Одесской, Николаевской областей.
Температура воздуха остается невысокой, в течение дня + 20 ...+ 25, в Черкасской и Полтавской завтра местами даже ниже +20.
В Киеве завтра свежо, максимально + 20... + 22, днем вероятность дождя.
Что касается возвращения жары, то синоптик написала следующее: "Кто соскучился по жаре? Вернется эта горячая штучка в Украину с 11 июля".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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