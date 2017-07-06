Учителям и школьникам приготовлены большие сюрпризы

06.07.2017 21:10

На следующей неделе в парламенте планируют принять доработанный законопроект об образовании. Документ узаконивает 12-летнее образование, а языки нацменьшинств станут изучать только в младших и средних классах. Все учителя будут работать по контракту, а директора школ не смогут быть вечными - им позволят руководить заведением не более 12 лет.

Как уточнили Вестям в пресс-службе Минобразования, подавать законопроект ко второму чтению ведомство будет 11-13 июля.

Языковой вопрос

Одно из изменений касается языка - теперь преподавание в школах планируют вести только на украинском. По выбору ученикам могут преподавать один или несколько предметов на языке ЕС или нацменьшинств (в эту категорию отнесли и русский), но таких уроков может быть не более двух в день. А у старшеклассников все предметы должны быть исключительно на украинском.

Это нововведение уже вызывает споры в тех областях, где живут венгры, словаки, румыны, ведь до сих пор у них существуют свои школы, где детей учат на их родном языке. Например, в Закарпатье.

«Я считаю, что это не совсем правильный шаг, так как школы для нацменьшинств у нас были еще с советских времен, и их количество до сих пор практически не меняется, ведь в них есть потребность. У нас большие проблемы с преподаванием украинского языка - только в Закарпатье 36% учеников в прошлом году не смогли сдать украинский и поступить в вузы. Но проблема не только в венграх, словаках или русских. В тех селах, где большинство жителей из нацменьшинств, вообще не используют украинский язык ни в быту, ни в учебе», - говорит «Вестям» замдиректора департамента образования Закарпатской ОГА Атилла Штерр.

Учителя говорят, что заставлять всех перейти на украинский бессмысленно. «Мы не против того, чтобы общаться в школе на украинском, но начинать нужно не с детей, а со школьных администраций - большая часть директоров говорит на русском. Заставлять всех говорить на украинском глупо и пока что рано, так как перед этим нужно увеличить часы украинского, а то в некоторых классах они у нас на уровне факультативного иностранного», - говорит нам учитель украинского языка одной из киевских школ Анна Костюченко.

Частникам дадут деньги

Еще одно нововведение - местные бюджеты будут давать деньги на обучение школьников не только в государственных заведениях, но и в частных. Таким образом депутаты и чиновники надеются, что государственные школы и садики будут развиваться, борясь за ученика, а оплата в частных заведениях снизится и станет более доступной.

Как рассказал «Вестям» первый замглавы комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, особых привилегий для частников не будет. «Например, если ребенок решает пойти в частную школу, то минимальную часть его обучения можно будет оплачивать из госбюджета - например, зарплату персонала, коммунальные услуги и т. д. Все остальное родители все равно должны будут оплачивать сами. Например, если обучение в частной школе обходится в 20 тысяч, а в государственной - 10 тысяч, то частная школа сможет покрывать только половину этой суммы», - уточнил Спиваковский, добавив, что схемы распределения средств будут рассчитываться местными властями на их усмотрение.

А вот открытый отчет о финансах на сайтах школ и учителя, и родители поддерживают. «Денег на школы государство выделяет очень мало, но ведь средства у родителей берут, потому правильно, что это все можно будет посмотреть при возможности. Правда, против, наверное, будут только завучи или завхозы, так как у них не будет повода забрать себе лишние деньги, чтобы потом купить себе машину», - говорит нам мама пятиклассника одной из школ Луцка Ольга Кравченко.

Учителей отправят на контракт

Оклад учителей хотят сделать не менее 4500 грн (четырех прожиточных минимумов, сейчас зарплата составляет от 3960 грн), но работать они будут на контрактах. Сами преподаватели против такой системы.

«Это сделано для того, чтобы избавиться от пожилых учителей. Понятно, что сейчас их из школы уволить сложно. Но, простите, а что, в школу рвется работать молодежь на такие зарплаты? Опытные учителя получают еще надбавки, и сумма получится более приличная. А для начинающих что эти 4500 грн? Ну, уволят пенсионеров, а кто будет учить? Они сами же потом будут уговаривать вернуться опытных учителей, особенно в селах, там, наверное, очередь из молодых учителей в школу стоит», - с горькой иронией говорит учитель с 30-летним стажем из Харькова Валентина Шелкопляс.

Что касается директоров, которые не смогут руководить школой более двух каденций - 12 лет, то тут мнения разошлись. «Хороших директоров в школах не так-то и много. В городе еще можно провести ротацию, один директор пойдет работать в другую школу, а его предшественник займет его место. А в селе, а в районе, где одна-две школы? Вы где столько директоров найдете?» - возмущается бывший директор школы Днепропетровской области Сергей Васильченко.

Правда, родители придерживаются другого мнения. «Я училась, нашу школу возглавляла директор, которая уже тогда лет десять там работала. Мои дети туда пошли, и она все еще там работает. С советских времен сидит, вряд ли она что-то новое добавит этой школе», - говорит мама пятиклассницы Виктория Вороненко.

Как всегда, споры вызывает 12-летнее образование. Многие учителя это не поддерживают. «У нас уже и раньше пытались это ввести, но, как по мне, у детей просто крадут лишний год. Теперь мальчишки прямо из школы пойдут сразу в армию, а девчонки - замуж», - говорит нам учитель 12-й школы Днепра Игорь Коваленко. Но не все против. «Я за то, чтобы дети учились как можно больше. Если кто-то не хочет, может поступить в колледж или пойти работать, никто ему не запрещает», - говорит мама 10-классника Анна Сергиенко.

Бакалавриат - три года

Закон затронет и высшее образование. Так, с 12-летним образованием в школе хотят уменьшить срок учебы на бакалавриате - до трех лет. Правда, по словам Спиваковского, на некоторых специальностях могут учиться дольше. «Минимальный срок обучения - три года, но на некоторых специальностях этого недостаточно - например, на педагогических один год требуется только для практики». А вот в самих вузах к такой идее относятся с опаской. «Здесь главное, чтобы сокращение не повлияло на подготовку студента. Например, для медиков три года слишком мало», -сказал «Вестям» проректор КНУ им. Т. Шевченко Владимир Бугров.

Источник: http://from-ua.com