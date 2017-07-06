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Украина возглавила влиятельную международную организацию (фото)
Турция передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС)
Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«49-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС, проходившая в Стамбуле, завершилась торжественной церемонией передачи председательствования в ПАЧЭС в последующие 6 месяцев от Турции к Украине», — пишет он.
Он также добавил, что официальная делегация России в полном составе проигнорировала церемонию передачи председательствования.
«Понятно, что выпад «парламентариев» России был направлен против Украины в лице Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, прибывшего на данную церемонию», — пояснил Чубаров.
«Главными дипломатическими победами этого заседания пленарной сессии Парламентской ассамблеи считаю то, что делегаты ПАЧЭС поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины», — добавил от себя Андрей Парубий.
Рефат Чубаров также рассказал подробности встречи председателей парламентов Украины и Турции — Исмаила Караманлы и Андрея Парубия, которая состоялась перед торжественной церемонией передачи председательствования. По его словам, стороны обговорили вопросы территориальной целостности Украины, репрессий против крымских татар и этнических украинцев во временно оккупированном Россией Крыму, а также необходимости усиления давления на Россию с целью освобождения политических заключенных.
Источник: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, Крым, организация
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