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Умерла известная на весь мир одесситка
Стало известно о смерти известной поэтессы, сценариста и диссидента Ирине Ратушинской
Ратушинская скончалась в четверг, 5 июля, в Москве.
Поэтесса родилась 4 марта 1954 года в Одессе. Первая публикация датируется 1982 годом. В 1983-м ее осудили по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорили к семи годам лишения свободы. Свою жизнь в колонии она описала в книге «Серый — цвет надежды».
Ирина была единственной советской женщиной-диссидентом, получившей такой большой срок. За стихи. Даже не диссидентские, а религиозные.
В 1986 году Ратушинская была досрочно освобождена. На пресс-конференции в Лондоне вместе с мужем Игорем Геращенко заявила, что они не вернутся в СССР, пока там нарушают права человека.
Советское гражданство супругам вернули лишь в 1990-м.
Ратушинская проживала в Москве с 1998 года. Она была сценаристом ряда сериалов, среди которых «Приключения Мухтара», «Аэропорт», «Присяжный поверенный».
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, поэт, умерший
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