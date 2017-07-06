Умерла известная на весь мир одесситка

06.07.2017 16:15

Стало известно о смерти известной поэтессы, сценариста и диссидента Ирине Ратушинской

Ратушинская скончалась в четверг, 5 июля, в Москве.

Поэтесса родилась 4 марта 1954 года в Одессе. Первая публикация датируется 1982 годом. В 1983-м ее осудили по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорили к семи годам лишения свободы. Свою жизнь в колонии она описала в книге «Серый — цвет надежды».

Ирина была единственной советской женщиной-диссидентом, получившей такой большой срок. За стихи. Даже не диссидентские, а религиозные.

В 1986 году Ратушинская была досрочно освобождена. На пресс-конференции в Лондоне вместе с мужем Игорем Геращенко заявила, что они не вернутся в СССР, пока там нарушают права человека.

Советское гражданство супругам вернули лишь в 1990-м.

Ратушинская проживала в Москве с 1998 года. Она была сценаристом ряда сериалов, среди которых «Приключения Мухтара», «Аэропорт», «Присяжный поверенный».

Источник: Politeka