Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства

06.07.2017 09:20

С начала года ботулизмом заболели 76 украинцев, восемь из них умерли из-за отсутствия лекарств

До 2014 года Украина получала российский антитоксин, однако Минздрав его запретил. По данным Госпродпотребслужбы, в 2014 году ботулизмом заболели 170 человек, из них умерли 17, в 2015-м – 178, умерли семеро.

Министерство здравоохранения обратилось за помощью к международным организациям. В начале июля Программа развития ООН выделила Украине сыворотку на 2,5 млн гривен в качестве гуманитарной помощи. По подсчетам министерства, Украине до конца года нужно антитоксина на 20 млн грн. Лекарство против ботулизма на эту сумму ведомство планирует закупить за счет госбюджета.

Возбудитель ботулизма постоянно существует в почве. Он образует споры, которые выдерживают кипячение в течение пяти часов и погибают при 120°С через З0 минут. Человек может заразиться при употреблении мяса, рыбы, загрязненных фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

Инфекция поражает нервную систему. А тяжелая форма болезни может привести к смерти. Так, смерть наступает у 5-10% заболевших. Первые симптомы могут появиться как через несколько часов после употребления зараженной пищи, так и через 10 дней. Попадая в пищеварительный тракт, ботулотоксин всасывается в кровь и разносится по организму, «оседая» в отделах нервной системы.

Симптомы этого опасного заболевания следующие: тошнота, рвота, боль в животе, жидкий стул, нарушение зрения («сетка» перед глазами, двоение предметов), жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, головная боль, головокружение, бессонница, общая слабость, повышенная температура, ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.

Чтобы не заболеть ботулизмом, лучше отказаться от вяленой, сушеной или копченой рыбы. Эти продукты стали причинами последней вспышки заболевания в Украине.

При первых симптомах отравления нужно сразу вызывать «скорую». В инфекционном отделении больному промывают желудок, колют антиботулиновую сыворотку. Для уничтожения спор ботулотоксина врачи назначают антибиотики.

Как сообщала Politeka, от ботулизма умер 57-летний мужчина из Горишних Плавней в Полтавской области. Второй смертельный инцидент произошел в Сумской области. А первая информация о смертях от ботулизма появилась в конце мая – жертвой стал житель Киева.

Позже ботулизм пришел в Винницкую область. Отец и сын чудом выжили, хотя съели всего по половине рыбы каждый (производили ее в Кировоградской области).

С полок супермаркетов начали убирать пищевую продукцию (вяленую рыбу) производства ФЛП Меркулов А.В.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».