Число 777: почему сегодня День счастья

07.07.2017 11:47

Сегодня в Украине сочетается браком рекордное количество влюбленных. Всему виной – «счастливая семерка» — 7.07.2017

Так, только в Центральном Дворце бракосочетаний в Киеве планируют роспись около 100 пар. Свадебный ажиотаж царит и в районных загсах столицы – в большинстве из них ожидают по полсотни пар.

Традиция жениться в день «счастливой семерки» пришла из Европы. Там верят, что семьи, созданные в такой день, особенно счастливы.

«Что касается ажиотажа вокруг даты с тремя семерками — если люди верят, что она им больше подходит для создания семьи, радостно рассказывают своим родственникам легенды о том, что эти дни являются счастливыми и принесут любовь новым семьям, следует поддержать их в этом», — отметил начальник Главного управления юстиции в Киеве Станислава Куценко.

Цифра 7 считается и священной, и божественной, и магической, и счастливой. Семерку почитали за много столетий до нашей эры, в средние века, почитают и сегодня.

Ислам, христианство и иудаизм признают семиэтапный акт создания Вселенной. Однако, в исламе число 7 приобретает особенный смысл: имеется семь небес; попадающие на седьмое небо испытывают высшее блаженство. Поэтому число «7» — это священное число ислама.

В христианских священных книгах цифра семь упоминается много раз: «Всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро», «…и прошло семь лет изобилия… и наступили семь лет голода», «и насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет». Великий пост у христиан насчитывает семь недель. Известно семь чинов ангельских, семь смертных грехов. Во многих странах существует обычай ставить на рождественский стол семь блюд, название которых начинается на одну букву.

С этим числом связано множество загадок, примет, пословиц, поговорок: «Семи пядей во лбу», «У семи нянек дитя без глазу», «Семь раз отмерь, один отрежь», «Один с сошкой, семеро с ложкой», «Для любимого дружка семь верст не околица», «За семь верст киселя хлебать», «Семь бед — один ответ», «За семью морями» и т. д.

Источник: Politeka