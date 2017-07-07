Гройсман заявив про відсутність коштів для реформи освіти

07.07.2017 11:31

Запровадження реформи освітянської галузі України зараз не по кишені.

Як передає replyua.net, про це, перебуваючи в Лондоні, заявив глава українського уряду Володимир Гройсман. За словами прем'єр-міністра, на реформування сфери освіти необхідно виділити 3 мільярди доларів. Поточна економічна ситуація не дозволяє піти на такий крок. «Зараз нам це не по кишені», - сказав Гройсман, зазначивши, що реформу пролонгують за часом.



При цьому прем'єр-міністр зауважив, що затримка з реформуванням освітньої галузі - це не найкраще рішення, адже для отримання якісних змін через 10 років реформу необхідно почати проводити вже зараз. Чим довша затримка - тим довше чекати результат.



Запровадження реформи освітянської галузі передбачає, зокрема, встановлення трьох рівнів для середньої освіти: перші чотири роки в школі - початкова освіта, наступні 5 років - базова середня, заключні 3 роки – професійна середня. Всього вчитися в школі доведеться 12 років. Раніше в Україні почали готувати пенсійну і земельну реформу. Ухвалення відповідних законів не пізніше поточного року є зобов'язанням України перед МВФ в обмін на кредити.