Это только начало: обнародована дата бунта под Радой

07.07.2017 13:37

Масштабная акция протеста с требованием отменить неприкосновенность народных депутатовсостоится в четверг, 13 июля

Участники митинга объявили о сборе под Верховной Радой – на площади Конституции в 9.30.

«Мы обещали – мы начинаем. (…) Сейчас у нас очень простое и понятное требование: рассмотреть и снять неприкосновенность со всех шести народных депутатов. По нашей информации, в этот день планируются голосования либо по всем шести депутатам. Уверен, у спикера парламента Андрея Парубия нет никакого желания нести ответственность за чужие интриги — на рассмотрение парламента должны быть внесены все представления, независимо от решения комитета», — написал на своей странице в Facebook народній депутат Мустафа Найем.

Парламентарий также заверил, что «это только начало».

«Шаг за шагом мы будем добиваться полной отмены депутатской неприкосновенности в существующем виде. Депутат, как политик, имеет право на защиту своей деятельности только во время исполнения служебных полномочий, перечень которых четко приведен в законе», — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Найем сообщил о создании широкой коалиции против института неприкосновенности народных депутатов

Об этом сообщил лидер инициативной группы, народный депутат Мустафа Найем.

«Чего мы хотим? Полной отмены депутатской неприкосновенности в существующем виде. Депутат, как политик, имеет право на защиту своей деятельности только во время исполнения служебных полномочий, перечень которых четко приведен в законе.

В нынешнем виде неприкосновенность не только защищает депутата во время выполнения им своих обязанностей, но и освобождает его от ответственности за любое совершенное преступление. Новое поколение должно положить этому конец», — пояснил нардеп главную цель протеста.

Нардеп также уточнил, что без эффективного давления со стороны общества этот вопрос не решится, поэтому необходима широкая просветительская кампания в самых разных кругах по всей стране.

«Поэтому в течение ближайшего времени мы планируем начать широкую общественную дискуссию во всех доступных нам населенных пунктах, где будут организованы инициативные группы. Мы ждем в нашу команду в первую очередь тех, кто готов взять на себя инициативу и ответственность за координацию кампании на местах. Нам также очень нужны все, кто может генерировать идеи и предложения (дизайнеры, графики, копирайтеры и т.п.) и реализовывать их на практике», — сообщил Найем

Источник: Politeka