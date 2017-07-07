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Как Беларусь щелкнула по носу Россию на сессии ПА ОБСЕ
Проект резолюции о восстановлении территориальной целостности Украины, предложенный самой этой страной на заседании проходящего в Минске заседания оргкомитета 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, теперь однозначно будет рассмотрен делегатами.
Попытка России снять ее с повестки дня полностью провалилась, причем впервые в истории двусторонних отношений предложение Москвы отказалась поддерживать Беларусь, передает Радио Свобода.
Об этом журналистам с глубоким недоумением сообщил глава российской делегации в ПА ОСБЕ, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. "Наши уважаемые коллеги, в том числе и коллеги из Беларуси, не поддержали нас по украинской резолюции", - сказал он. Стоит отметить, что это крайне важный прецедент: ранее Беларусь, действуя в рамках соглашений с Россией о взаимной поддержке на международной арене, как минимум, не препятствовала позиции Москвы в различных глобальных и европейских организациях, а чаще - разделяла ее. Теперь же фактическое согласие Беларуси с украинской резолюцией, в которой, в частности, говорится о "находящихся под контролем российских гибридных сил отдельных районах Донецкой и Луганской областей", похоже, вызвало в Кремле легкий шок.
Стоит отметить, что ранее Беларусь сохраняла в украинском вопросе строгий нейтралитет, всячески избегая характеристики вооруженного конфликта на Донбассе как "гражданской войны", но в то же время не говорила и о российском военном присутствии в проблемных регионах. В этой связи отказ выступить единым фронтом с Москвой против украинской резолюции в ПА ОБСЕ выглядит уже почти как обозначенная позиция.
"Я считаю, что большего мы от выступления президента Лукашенко не могли и просить, - заявил в беседе с журналистами руководитель украинской делегации в ПА ОБСЕ Игорь Попов. - И мы говорили, и посольство говорило с белорусскими властями. В одной фразе он заявляет, что Минск предоставляет возможность для переговоров Украины и России, а в другой - о сторонах конфликта. То есть, это завуалированный намек на то, что Беларусь прекрасно понимает, кто там стороны конфликта, и что это не внутренний конфликт, а внешняя агрессия".
Также украинский представитель сообщил, что киевская делегация в Минске будет вести переговоры с белорусскими властями о том, чтобы военные учения "Запад-2017″ с участием российских военных "прошли максимально аккуратно", а все "зеленые человечки", которые заедут на территорию Беларуси, своевременно с нее выехали. Этот же вопрос, по словам Игоря Попова, будет обсуждаться и во время официального визита Александра Лукашенко в Киев, который должен состояться еще до конца лета.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, сессия, ОБСЕ
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