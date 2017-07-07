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Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и выделяет $6,89 миллионов
Правительство Канады передаст Украине 6,89 миллионов долларов помощи на воплощение нескольких проектов в различных сферах.
Об этом заявила министр международной торговли Канады Христя Фриланд, передает Главред.
"С начала кризиса в 2013 году Канада была на передовой в помощи международного сообщества Украине. Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины, пока украинцы строят безопасное, стабильное и процветающее будущее", — сказала Фриланд.
В МИД Канады добавили, что канадские средства будут направлены на пять инициатив, в основном связанных с мониторингом соблюдения прав человека, решением конфликтов, информированием о минах, их обнаружением и обезвреживанием.
"Канада однозначна в своей поддержке народа Украины. Мы продолжаем призывать к защите его прав, повышению безопасности и уважению к целостности границ Украины", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Канада, реформы
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