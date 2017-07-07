Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и выделяет $6,89 миллионов

07.07.2017 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и выделяет $6,89 миллионов

Правительство Канады передаст Украине 6,89 миллионов долларов помощи на воплощение нескольких проектов в различных сферах.

Об этом заявила министр международной торговли Канады Христя Фриланд, передает Главред.

"С начала кризиса в 2013 году Канада была на передовой в помощи международного сообщества Украине. Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины, пока украинцы строят безопасное, стабильное и процветающее будущее", — сказала Фриланд.

В МИД Канады добавили, что канадские средства будут направлены на пять инициатив, в основном связанных с мониторингом соблюдения прав человека, решением конфликтов, информированием о минах, их обнаружением и обезвреживанием.

"Канада однозначна в своей поддержке народа Украины. Мы продолжаем призывать к защите его прав, повышению безопасности и уважению к целостности границ Украины", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Канада, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх