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Киев готовится к приезду генсека ООН

07.07.2017 12:42
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Киев готовится к приезду генсека ООН

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш намерен посетить Украину сразу же после саммита Большой двадцатки в Гамбурге.

Ожидается, что Гутерриш вылетит в Киев из Германии вечером в субботу, 8 июля, передает ЗН.

"В воскресенье, 9 июля, Антониу Гутерриш встретится с президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными правительственными чиновниками" Украины, сообщает Центр новостей ООН.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Киев, ООН, встреча
 
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