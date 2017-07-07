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Комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Розенблата
На принятие решения по нардепу повлияли видеодоказательства, представленные генпрокурором
Регламентный комитет Верховной Рады одобрил представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщил на заседании Комитета первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.
Пор его словам, Комитет считает, что представление является законным, мотивированным, а также достаточным и обоснованным.
"На принятие этого решения повлияла доказательная база, которая была продемонстрирована Генеральным прокуроров в ходе рассмотрения этого вопроса", – добавил Пинзеник.
Как известно, представление генпрокурора подразумевает не только снятие неприкосновенности, но и арест. По розенблату депутаты будут рассматривать три пункта: привлечение к уголовной ответственности, согласие на задержание Розенблата, согласие на избрание в отношении народного депутата меры в виде содержания под стражей.
Теперь представление ГПУ на Розенблата будет передано на голосование в сессионный зал.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
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