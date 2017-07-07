Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Розенблата

07.07.2017 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Розенблата

На принятие решения по нардепу повлияли видеодоказательства, представленные генпрокурором

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщил на заседании Комитета первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Пор его словам, Комитет считает, что представление является законным, мотивированным, а также достаточным и обоснованным.

"На принятие этого решения повлияла доказательная база, которая была продемонстрирована Генеральным прокуроров в ходе рассмотрения этого вопроса", – добавил Пинзеник.

Как известно, представление генпрокурора подразумевает не только снятие неприкосновенности, но и арест. По розенблату депутаты будут рассматривать три пункта: привлечение к уголовной ответственности, согласие на задержание Розенблата, согласие на избрание в отношении народного депутата меры в виде содержания под стражей.

Теперь представление ГПУ на Розенблата будет передано на голосование в сессионный зал.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх