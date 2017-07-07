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Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах

07.07.2017 10:18
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Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах

Этим летом природные катаклизмы затронули практически все страны, и метеорологи предупреждают – аномалии будут только усиливаться. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, небывалые ливни в этом году были зафиксированы в Украине, Германии, России, Польше и Грузии, в Японии погода разбушевалась не на шутку – там свирепствуют тайфуны. 

По оценкам метеорологов, в ближайшее время погода только ухудшится, а причиной тому эксперты называют глобальное изменение климата. В Украине за последние 20 лет средняя температура воздуха возросла на 0,8 градуса. Если температура увеличивается на 0,1 градуса - это значит, что продолжительность теплого периода увеличилась на 1 день. 

Кроме того, продолжительность теплого периода увеличилась уже на 8 дней, если «сложить» все потепление за эти годы. Как прогнозируют метеорологи, во всех странах, в том числе и в Украине, изменения климата приведут к необратимым процессам. Через 50-70 лет в Украине потеплеет еще на три градуса, что станет причиной гибели экосистем, неурожая, приведет к самым страшным последствиям. 




Теги: Украина, Донбасс, погода, климат, изменение
 
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