Названы все требования МВФ к Украине

07.07.2017 12:30

Украина не выполнила требования МВФ до конца мая, поэтому новый транш нужно ждать не раньше осени.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, ранее Кристин Лагард, глава МВФ, встретилась с Петром Порошенко и заявила, что нужно ускорять темпы реформ, и через несколько дней появилась информация, что Украина получит транш не раньше осени, и то лишь в случае, если выполнит основные требования.



Во-первых, речь идет о пенсионной реформе, на которой настаивает фонд. Кроме того, украинские власти обязались провести земельную реформу, согласно новому законопроекту можно будет продавать земли сельскохозяйственного назначения и будет снят мораторий на продажу земли. МВФ требует от Украины пересмотра оплаты труда в государственном секторе – ее нужно сокращать. Пока это требование, естественно, не выполнено.



Что касается коммунальной сферы, то МВФ настаивает на монетизации субсидий – государство должно выплачивать их реальными деньгами. Также среди главных требований – «абонплата» на отопление и газ.