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Названы все требования МВФ к Украине
Украина не выполнила требования МВФ до конца мая, поэтому новый транш нужно ждать не раньше осени.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, ранее Кристин Лагард, глава МВФ, встретилась с Петром Порошенко и заявила, что нужно ускорять темпы реформ, и через несколько дней появилась информация, что Украина получит транш не раньше осени, и то лишь в случае, если выполнит основные требования.
Во-первых, речь идет о пенсионной реформе, на которой настаивает фонд. Кроме того, украинские власти обязались провести земельную реформу, согласно новому законопроекту можно будет продавать земли сельскохозяйственного назначения и будет снят мораторий на продажу земли. МВФ требует от Украины пересмотра оплаты труда в государственном секторе – ее нужно сокращать. Пока это требование, естественно, не выполнено.
Что касается коммунальной сферы, то МВФ настаивает на монетизации субсидий – государство должно выплачивать их реальными деньгами. Также среди главных требований – «абонплата» на отопление и газ.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, требование
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