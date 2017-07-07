НБУ сообщил о значительном изменении в бюджете Украины

07.07.2017 15:25

7 июля Национальный банк перечислил четвертый транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 5 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба национального регулятора.

«С начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая и 8 июня этого года соответственно) на общую сумму 20 млрд грн. Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины в течение этого года, осталось перечислить еще 19,4 млрд грн», — отметили в НБУ.

График перечисления прибыли в Государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов Украины, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года.

Подобные транша призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 ).

Как уже сообщала Politeka, стало известно, как решение о переносе даты выдачи транша МВФ сказалось на курсах валют в Украине.

Источник: Politeka.