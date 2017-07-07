- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"18:10
- Названа численность российских войск на Донбассе17:50
- В Госдепе США назначен спецпредставитель по Украине17:15
- В Брюсселе обнародовали повестку дня cаммита Украина-ЕС17:00
- Комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Розенблата16:45
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии15:48
- Популярный украинский курорт охвачен огнем15:36
- НБУ сообщил о значительном изменении в бюджете Украины15:25
- Киев засыпали фальшивыми долларами: как не нарваться на подделку15:18
- Кличко: в Киеве появится Центр помощи участникам АТО14:50
Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
Военный эксперт объяснил невозможность России развернуть новые армии у границ Украины
Военный эксперт Алексей Арестович считает, что РФ не сможет развернуть армию на границе с Украиной, поскольку российские вооруженные силы не способны достаточно мотивировать будущих солдат.
«Когда печатают апокалиптические прогнозы развертывания трех танковых армий на границе с Украиной со стороны России – я не знаю, плакать или смеяться, потому что никакие три армии Россия не развернет, она и одну не развернет. Россия как социосистема не может выдать необходимое количество бойцов», — говорит эксперт.
Он отметил, что зарплата российского рядового контрактника с надбавками составляет около тысячи долларов, при том, что есть большой риск попасть на Кавказ, в Сирию или Украину.
«А выучившись на программиста, он у себя в Перми будет получать 2 или 3 тысячи долларов, не рискуя ничем, ходя по дискотекам, танцуя с девушками, отдыхая с друзьями, играя в компьютерные игры», — подытожил эксперт.
Напомним, военный эксперт Алексей Арестович рассказал о значительных потерях россиян в боях под поселком Желобок на Луганщине
Также стало известно, что Кремль бросает курсантов «потренироваться» на Донбасс.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, конфликт, Кремль
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"18:10
- Названа численность российских войск на Донбассе17:50
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии15:48
- Раскрыто коррупционные схемы перевозок в ОРДЛО11:15
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать11:00
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ10:45
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника10:31
- Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута09:40
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)18:32
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"18:10
- Названа численность российских войск на Донбассе17:50
- Пользователи Instagram подверглись массовому блокированию аккаунтов17:35
- В Госдепе США назначен спецпредставитель по Украине17:15
- В Брюсселе обнародовали повестку дня cаммита Украина-ЕС17:00
- Комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Розенблата16:45
- Lifeсell запустил собственное облачное хранилище16:42
- Депутат: Энергоплан США больно ударит по России16:30
- Путину и Меркель удалось кратко пообщаться до рабочего завтрака16:14
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко