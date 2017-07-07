Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Популярный украинский курорт охвачен огнем

07.07.2017 15:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Популярный украинский курорт охвачен огнем

В Закарпатской области на популярном курорте произошел крупный пожар

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Спасатели ликвидировали огонь на турбазах в Солотвино Тячевского района Закарпатья.

«В 6:44 7 июля в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в пгт Солотвино Тячевского района», — сказано в сообщении.

На борьбу с огнем привлекли 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. По предварительной информации жертв и травмированных нет.

Отмечается, что в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые покинули помещение самостоятельно.

Напомним, что в популярном курортном городе Европы произошло ЧП.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, пожар, Закарпатье, курорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх