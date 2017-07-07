Популярный украинский курорт охвачен огнем

07.07.2017 15:36

В Закарпатской области на популярном курорте произошел крупный пожар

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Спасатели ликвидировали огонь на турбазах в Солотвино Тячевского района Закарпатья.

«В 6:44 7 июля в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в пгт Солотвино Тячевского района», — сказано в сообщении.

На борьбу с огнем привлекли 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. По предварительной информации жертв и травмированных нет.

Отмечается, что в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые покинули помещение самостоятельно.

Напомним, что в популярном курортном городе Европы произошло ЧП.

Источник: Politeka