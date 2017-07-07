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Популярный украинский курорт охвачен огнем
В Закарпатской области на популярном курорте произошел крупный пожар
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
Спасатели ликвидировали огонь на турбазах в Солотвино Тячевского района Закарпатья.
«В 6:44 7 июля в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в пгт Солотвино Тячевского района», — сказано в сообщении.
На борьбу с огнем привлекли 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. По предварительной информации жертв и травмированных нет.
Отмечается, что в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые покинули помещение самостоятельно.
Напомним, что в популярном курортном городе Европы произошло ЧП.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, пожар, Закарпатье, курорт
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