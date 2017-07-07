Саммит G20: как Трамп развяжет свою войну (инфографика)

07.07.2017 10:00

7-8 июля в немецком Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки»

Ожидается, что данный саммит G20 будет одним из самых сложных. Среди прочего, ожидается обсуждение тяжелого вопроса относительно распределения влияния в мировой экономике.

Так, президент США может объявить, что тарифы на китайскую сталь могут повыситься до 20%. Больше всего от этого пострадают Канада, Бразилия и Южная Корея. В Евросоюзе прежде всего удар ощутит Германия.

Администрация Белого дома использует раздел 232 закона о торговле 1962 года, чтобы определить, является ли зависимость от чужой стали угрозой национальной безопасности.

Министр торговли США Уилбур Росс, который возглавляет исследования по разделу 232, уже заявил, то «импорт стали продолжает увеличиваться» и «существует подлинная проблема национальной безопасности».

Однако отметим, что согласно данным Управления по международной торговле, импорт стали в США упал с 40,3 млн. тонн в 2014 году до 30,1 млн. тонн в 2016 году. За последний год импорт из Германии упал на 22% до 1,2 млн. тонн, а импорт из Китая упал на 63% до 950 тысяч тонн.

Издание Spiegel Online сообщает, что ранее, 27 июня, Росс уже общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и несколькими сотнями гостей Экономического совета.

Росс потребовал, чтобы Германия покупала сырье из США, а не из России. Ведь известно, что Германия готова вложить 8,8 млрд евро в трубопровод для импорта газа из РФ.

Также Трамп потребует у Германии снизить тарифы на импорт автомобилей из США, гарантируя, что Америка «получит большую долю» на европейском рынке. В противном случае, правительство в Вашингтоне, не будет иметь альтернативы, кроме как «заниматься самопомощью».

Белый дом будет настаивать, чтобы Европа открыла для Штатов свой рынок для говядины, обработанной гормонами. В противном случае США будет вводить штрафные пошлины на в розмере 100% на весь импорт.

Источник: https://politeka.net