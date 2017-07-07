- Саммит G20: как Трамп развяжет свою войну (инфографика)10:00
- Суд снова отказался снимать с Насирова электронный браслет08:33
- Генсек НАТО готовит важное сообщение для ВР07:05
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»22:40
- Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины21:48
- У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки21:30
- Учителям и школьникам приготовлены большие сюрпризы21:10
- Трагедия на военных учениях: врачи борются за жизнь журналиста20:50
- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
Саммит G20: как Трамп развяжет свою войну (инфографика)
7-8 июля в немецком Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки»
Ожидается, что данный саммит G20 будет одним из самых сложных. Среди прочего, ожидается обсуждение тяжелого вопроса относительно распределения влияния в мировой экономике.
Так, президент США может объявить, что тарифы на китайскую сталь могут повыситься до 20%. Больше всего от этого пострадают Канада, Бразилия и Южная Корея. В Евросоюзе прежде всего удар ощутит Германия.
Администрация Белого дома использует раздел 232 закона о торговле 1962 года, чтобы определить, является ли зависимость от чужой стали угрозой национальной безопасности.
Министр торговли США Уилбур Росс, который возглавляет исследования по разделу 232, уже заявил, то «импорт стали продолжает увеличиваться» и «существует подлинная проблема национальной безопасности».
Однако отметим, что согласно данным Управления по международной торговле, импорт стали в США упал с 40,3 млн. тонн в 2014 году до 30,1 млн. тонн в 2016 году. За последний год импорт из Германии упал на 22% до 1,2 млн. тонн, а импорт из Китая упал на 63% до 950 тысяч тонн.
Издание Spiegel Online сообщает, что ранее, 27 июня, Росс уже общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и несколькими сотнями гостей Экономического совета.
Росс потребовал, чтобы Германия покупала сырье из США, а не из России. Ведь известно, что Германия готова вложить 8,8 млрд евро в трубопровод для импорта газа из РФ.
Также Трамп потребует у Германии снизить тарифы на импорт автомобилей из США, гарантируя, что Америка «получит большую долю» на европейском рынке. В противном случае, правительство в Вашингтоне, не будет иметь альтернативы, кроме как «заниматься самопомощью».
Белый дом будет настаивать, чтобы Европа открыла для Штатов свой рынок для говядины, обработанной гормонами. В противном случае США будет вводить штрафные пошлины на в розмере 100% на весь импорт.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, саммит, война, G20, Дональд Трамп
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
- Действия Трампа могут привести к полномасштабной войне — экс-глава МИ6
- КНДР угрожает США «полномасштабной войной»
- Посол США потрясен эскалацией на Донбассе
- Вопрос Донбасса разрешится в ближайшее время - эксперт
- США о РФ: агрессивная, ведущая гибридную войну оккупантка
- Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута09:40
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Саммит G20: как Трамп развяжет свою войну (инфографика)10:00
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Поезд "Мариуполь - Харьков" продлили до Бахмута09:40
- Скотленд-Ярд просит помочь в разгадке тайны найденного пальца09:30
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- До Землі несеться гігантський астероїд09:01
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Суд снова отказался снимать с Насирова электронный браслет08:33
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- В Швеции проведут музыкальный фестиваль "без мужчин"08:05
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление