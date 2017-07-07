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СБУ предотвратила провокацию российских спецслужб у консульства Польши в Киеве
Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тысяч гривен каждому пытались совершить хулиганские действия
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила акцию провокационного характера возле консульства Польши в Киеве, заказанную спецслужбами РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"Акцию провокационного характера, заказанную спецслужбами РФ, заблокировала в Киеве Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией. Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. грн каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Республики Польша", – говорится в сообщении.
Как отмечается, по замыслу задержанного организатора акции, представители столичных спортивных клубов под видом молодежной организации должны были прибыть к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.
"Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники и имели целью разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинского-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене. Во время досмотра автобуса и двух автомобилей, на которых прибыли задержанные, были изъяты один травматический и один газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехника (файеры), макет виселицы. Продолжаются неотложные следственные действия", – сообщили в СБУ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, Польша, консульство, СБУ, провокаторы
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