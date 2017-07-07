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«Свобода» заблокирует правительственный квартал
В пятницу, 7 июля, в столице Украины пройдет марш украинских националистов, посвященный памяти бойца АТО Мирослава Мыслы
Как сообщает городская мэрия, в связи с акцией во второй половине дня, частично перекроют часть центральных улиц.
В частности улицы будут перекрыты с 18:00 до 23:00. Частичное ограничение или приостановление движения транспорта будет проводиться по маршруту шествия:
от Арсенальной площади — ул. Грушевского — Крепостного переулка — ул. Институтской — ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) — Владимирского спуска — ул. Сагайдачного — до Контрактовой площади.
Отметим, сегодня 7 июля день рождения бойца легиона «Свободы» Мирослава Мыслы. Активист ВО Свобода, погиб в возрасте 24 лет в Луганской области в зоне АТО при обстреле в 2016 году.
Напомним, 18 июня накануне Марша равенства противники ЛГБТ угрожали физической расправой его участникам.
Также представители правых партий во время марша ЛГБТ сторонников блокировали центральные улицы Киева и сожгли флаг ЛГБТ в столичном парке
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, националисты, правительство, Майдан, Майдан Незалежности
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