«Свобода» заблокирует правительственный квартал

07.07.2017 12:15

В пятницу, 7 июля, в столице Украины пройдет марш украинских националистов, посвященный памяти бойца АТО Мирослава Мыслы

Как сообщает городская мэрия, в связи с акцией во второй половине дня, частично перекроют часть центральных улиц.

В частности улицы будут перекрыты с 18:00 до 23:00. Частичное ограничение или приостановление движения транспорта будет проводиться по маршруту шествия:

от Арсенальной площади — ул. Грушевского — Крепостного переулка — ул. Институтской — ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) — Владимирского спуска — ул. Сагайдачного — до Контрактовой площади.

Отметим, сегодня 7 июля день рождения бойца легиона «Свободы» Мирослава Мыслы. Активист ВО Свобода, погиб в возрасте 24 лет в Луганской области в зоне АТО при обстреле в 2016 году.

Напомним, 18 июня накануне Марша равенства противники ЛГБТ угрожали физической расправой его участникам.

Также представители правых партий во время марша ЛГБТ сторонников блокировали центральные улицы Киева и сожгли флаг ЛГБТ в столичном парке

Источник: Politeka