В Брюсселе обнародовали повестку дня cаммита Украина-ЕС

07.07.2017 17:00

На 19-м саммите ЕС-Украина будет представлен президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером

Ключевыми темами 19-го саммита Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 12-13 июля в Киеве, будут прогресс в реформировании в Украине, конфликт на Донбассе, включая реализацию Минских соглашений, незаконная аннексия Россией АРК, а также региональная и международная ситуация. Соответствующая информация обнародована на сайте Совета Европейского Союза.

В сообщении отмечается, что ЕС на 19-м саммите ЕС-Украина будет представлен президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, о том, что украинская и европейские стороны находятся на завершающем этапе согласования дат очередного саммита Украина-ЕС, проведение которого в текущем году должно пройти в Украине, сообщил 17 мая 2017 года заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы сейчас активно готовимся к саммиту Украина-ЕС. Хочу напомнить: в этом году он должен пройти в Украине. Думаю, это будет Киев. Мы – на завершающей стадии согласования дат проведения саммита", – сказал он.

Источник: http://www.segodnya.ua