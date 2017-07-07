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В Украине появятся водительские права нового образца
До конца текущего года в Украине начнется выдача водительских прав нового образца. Как передает replyua.net со ссылкой на ubr, новые документы также будут действительны в европейских странах.
До конца года планируется принять изменения в отечественное законодательство, позволяющие адаптировать наши правила под европейские стандарты. Изменения коснутся срока действия прав – он будет снижен. Как поясняют эксперты, это делается это для того, чтобы периодически проверять знания и навыки водителей, состояние их здоровья, а также вводить новые категории. По словам Владислава Криклия, начальника Главного сервисного центра МВД, главные отличия прав нового образца заключаются в том, что они будут оснащены специальным чипом и ограничением срока действия – вместо 30 лет теперь будет только 15 лет.
Внешний вид прав не претерпит существенных изменений, кроме того, что появится электронный чип, в котором продублируют визуальную информацию. Это фамилия, имя, отчество и фото водителя, дата его рождения, образец подписи, дата выдачи документа, открытые категории на право вождения транспортных средств.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
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