В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников

07.07.2017 20:30

В Государственной службе по контролю качества лекарственных препаратов заявили о том, что в аптеках Украины теперь запрещена реализация Корвазана, сердечно-сосудистого препарата.

Как передает replyua.net со ссылкой на pharma.net.ua, в ведомстве пояснили, что запрет препарата связан с тем, что на упаковке производитель перепутал дозировку – вместо 25 мг указаны 12,5 мг.



По словам экспертов, пациенты, которые приобретут Корвазан, получат двойную дозу карведилола, действующего вещества этого препарата, что чревато серьезными последствиями. Речь идет о препарате серии 156226, таблетки "Корвазан №30", производства ПАО "Киевмедпрепарат", который применяется при гипертензии, хронической стенокардии и сердечной недостаточности. В службе подчеркнули, что все препараты этой серии должны быть изъяты из аптечных пунктов и медицинских учреждений, после чего препарат необходимо или вернуть поставщикам, или же уничтожить.



Более того, тем, кто осуществляет реализацию этой партии Корвазана, необходимо своевременно уведомить надлежащие органы – в данном случае, речь идет о территориальном органе Гослекслужбы, в рамках исполнения требования, подписанного 21 июня текущего года.