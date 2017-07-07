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Венгрия готовит солидный пакет финансовой помощи Украине

07.07.2017 14:15
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Венгрия готовит солидный пакет финансовой помощи Украине

Петер Сиятро, глава внешнеполитического ведомства Венгрии, заявил о том, что в скором времени Украина получит от Венгрии новый пакет финансовой помощи, размер которой составит около ста миллионов долларов.

Как передает replyua.net со ссылкой на ubr, такая информация имеется в материале «Реформы без права на НАТО: что привезет Гройсман с конференции о поддержке Украины».

Сиятро подчеркнул, что украинские семьи военных также получат помощь. Речь идет о военных, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. На летний отдых Венгрия примет 2,3 тысяч детей военных.

«Я рад объявить о выделении Украине кредита на сумму 50 миллионов долларов для обновления инфраструктуры. А также мы выделяем 40 миллионов евро безвозвратной помощи грантов для агропромышленного комплекса и фермеров Украины, которые намерены провести обновление», заявил министр иностранных дел Венгрии.



Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, финансы, помощь
 
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