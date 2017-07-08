Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"

08.07.2017 20:47

Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ, народный депутат Артур Герасимов избран на должность заместителя главы Комитета Парламентской ассамблеи по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды.

Отмечается, что 7 июля во время заседания Комитета по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды в рамках работы ХХVI-й Ежегодной сессии ПА ОБСЕ в г. Минск (Белоруссия) состоялись очередные выборы председателя и заместителя председателя Комитета.

"Председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Герасимов был единогласно избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Избрание представителя Верховной Рады на эту должность означает участие представителя Украины в работе Бюро Парламентской ассамблеи, что "значительно усиливает позицию Украины в ПА ОБСЕ".

Источник: censor.net.ua