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Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"

08.07.2017 20:47
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Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"

Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ, народный депутат Артур Герасимов избран на должность заместителя главы Комитета Парламентской ассамблеи по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды.

Отмечается, что 7 июля во время заседания Комитета по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды в рамках работы ХХVI-й Ежегодной сессии ПА ОБСЕ в г. Минск (Белоруссия) состоялись очередные выборы председателя и заместителя председателя Комитета.

"Председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Герасимов был единогласно избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науки, технологий и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Избрание представителя Верховной Рады на эту должность означает участие представителя Украины в работе Бюро Парламентской ассамблеи, что "значительно усиливает позицию Украины в ПА ОБСЕ".

Источник: censor.net.ua



Теги: Донбасс, ОБСЕ, Верховная Рада, нардеп
 
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