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НБУ назвал причину роста цен на мясо и овощи в Украине

08.07.2017 08:08
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НБУ назвал причину роста цен на мясо и овощи в Украине

Причиной повышения цен на мясомолочную продукцию в Украине стало сокращение предложения этой группы товаров на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Такая ситуация вызвана ростом объема экспорта этой продукции за рубеж вследствие повышения цен на мировом рынке.

-Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт отечественной продукции, в результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилась,
- говорится в сообщении НБУ.

При этом повышение цен на украинские овощи вызвано потерей части урожая вследствие весенних заморозков и увеличением предложения дорогой импортной продукции, говорится в сообщении НБУ.

Источник: socportal.info



Теги: Донбасс, НБУ, рост цен, продукты
 
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