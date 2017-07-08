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НБУ назвал причину роста цен на мясо и овощи в Украине
08.07.2017 08:08
Причиной повышения цен на мясомолочную продукцию в Украине стало сокращение предложения этой группы товаров на внутреннем рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Такая ситуация вызвана ростом объема экспорта этой продукции за рубеж вследствие повышения цен на мировом рынке.
-Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт отечественной продукции, в результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилась,
- говорится в сообщении НБУ.
При этом повышение цен на украинские овощи вызвано потерей части урожая вследствие весенних заморозков и увеличением предложения дорогой импортной продукции, говорится в сообщении НБУ.
Источник: socportal.info
Теги: Донбасс, НБУ, рост цен, продукты
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