Непогода обесточила Черкасскую область

08.07.2017 22:37

В Черкасской области на утро 8 июля остаются без электроснабжения 17 населенных пунктов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как стало известно, эти населенные пункты были обесточены в ночь с 1 на 2 июля. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

ГСЧС также информирует, что 7 июля в 19.00 было полностью восстановлено электроснабжение городов Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное Луганской области. Эти населенные пункты были обесточены в результате повреждения магистральной линии электропередач 220 кВ вблизи г. Счастье.

Источник: journalist.today