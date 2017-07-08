Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Обнародован текст резолюции ОБСЕ о восстановлении суверенитета Украины

08.07.2017 09:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обнародован текст резолюции ОБСЕ о восстановлении суверенитета Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала РФ вернуть Крым Украине Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию (РФ) вернуть полуостров Крым Украине.

"Парламентская ассамблея настоятельно призывает РФ отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных АРК и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины", - говорится в документе.

Так, ПА ОБСЕ приняла резолюцию под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", автором которой является руководитель украинской делегации Артур Герасимов. Согласно документу, организация призывает РФ остановить оккупацию украинских территорий прекратить финансирование боевиков, освободить политзаключенных украинцев и вернуть Украине аннексированный полуостров.

Кроме того, резолюция призывает государства воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к прямому или косвенному признанию результатов незаконных выборов в Госдуму РФ во временно оккупированных АРК и городе Севастополе.

Источник: rbc.ua



Теги: Донбасс, резолюция, Крым, ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх