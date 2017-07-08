Почему Украина временно осталась без денег МВФ

08.07.2017 08:49

Украине не обойтись без кредитов МВФ, но она получит их только в обмен на реформы. Какие условия не выполнил Киев перед партнером и почему не получил очередной транш.

Запланированное на июнь-июль предоставление Украине Международным валютным фондом (МВФ) пятого транша финансовой помощи в 1,9 миллиарда долларов откладывается как минимум до осени. Причиной этого считается задержка принятия Верховной радой согласованных с МВФ законов о пенсионной и земельной реформе.

Чиновники успокаивают

После того, как стало известно об отказе МВФ предоставить Украине очередной транш, в своем выступлении на инвестиционной конференции Dragon Capital 7 июля в Лондоне премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что Киев должен выполнять взятые на себя обязательства и быть прогнозируемым партнером для МВФ. Вместе с тем он хотел бы начать новую программу и вести диалог с МВФ о новой программе сотрудничества, "чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы".

За пенсионную реформу украинский парламент успел проголосовать и отправить ее на доработку. А вот законопроекты по земельной реформе, как сказал Гройсман, уже не будут рассмотрены депутатами до завершения летних пленарных заседаний.

В свою очередь министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что пятый транш МВФ может поступить на Украину осенью. "Это нормально. В конечном итоге, два месяца ничего не меняют", - сказал Данилюк журналистам в Киеве.

Между тем в украинской прессе появились сообщения о нежелании судей Конституционного суда Украины разблокировать земельную реформу, рассмотрев обращение депутатов о конституционности моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Наряду с этим, пресса, ссылаясь на источники в правительственных кругах, сообщает, что президент Петр Порошенко во время июньского визита в США якобы уговорил главу МВФ Кристин Лагард снять с повестки дня проблему рынка земли.

Опрошенные эксперты единодушны в том, что МВФ даст деньги Украине только в обмен на проведение реформ. Но у Киева осталось слишком мало времени для выполнения предварительных условий. Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский напомнил, что в 2019 году на Украине ожидаются президентские и парламентские выборы, а в канун этих событий "наши депутаты и правительство не любят делать какие-то болезненные шаги". "Политической воли внедрять реформы не хватает уже сейчас. А с приближением даты выборов ее будет еще меньше", - сказал эксперт.

Но именно на 2019 год приходится пик выплат по обслуживанию украинских внешних долгов. "В течение трех лет мы должны заплатить 16 миллиардов долларов, и мы их заплатим. Золотовалютные резервы Нацбанка составляют почти 18 миллиардов долларов. То есть, 2019 год, год выборов, мы пройдем без дефолта, так как это может снизить рейтинг популярности чиновников", - спрогнозировал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concord Capital Александр Паращий.

А вот потом, как он считает, останется либо надеяться на чудо, либо выходить на рынки заимствований частного капитала и искать инвесторов. Но, как уверен эксперт, лучше бы продолжить сотрудничество с МВФ, который "дает сигнал всем инвесторам, что нам можно доверять деньги".

Однако деньги Киеву нужны не только для обслуживания внешних долгов. Ведь следует еще и балансировать дефицит государственного платежного баланса, а также предоставлять возможность иностранным инвесторам покупать валюту для выплаты дивидендов и вывода прибыли за границу.

Источник: dw.com