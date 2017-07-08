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Текущая сессия Верховной Рады может быть продлена на неделю
Текущая сессия Верховной Рады Украины может быть продлена на неделю с целью рассмотрения всех представлений генпрокурора на народных депутатов о снятии с них неприкосновенности, а также принятия пенсионной реформы.
Об этом заявил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов в эфире "5 канала". "Все представления будут рассмотрены на этой неделе. Не хватит этой недели, я думаю, продлим еще на неделю - уже такие разговоры ходят.
Потому что там еще и пенсионная реформа, и еще какие-то вопросы. Этот весь накат, весь этот навал вопросов, и они все не простые, поэтому есть такая мысль, что не успеем за неделю все проработать", - заявил Карпунцов. Напомним, ранее Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата (БПП).
7 июля 2017 года послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Верховную Раду Украины принять на следующей неделе проект закона о пенсионной реформе.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, депутат, Луценко, Верховная Рада
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