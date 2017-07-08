У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі

08.07.2017 17:11

В Киеве возле метро Голосеевская в жилом доме произошел взрыв.

Как видно из фото, здание подверглось серьезным разрушениям.

Двух жителей дома увезли в больницу с телесными повреждениями.

По данным полиции, возможной причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Обвалилось перекрытие между этажами.

Источнки: day.kyiv.ua