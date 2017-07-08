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У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі
08.07.2017 17:11
В Киеве возле метро Голосеевская в жилом доме произошел взрыв.
Как видно из фото, здание подверглось серьезным разрушениям.
Двух жителей дома увезли в больницу с телесными повреждениями.
По данным полиции, возможной причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Обвалилось перекрытие между этажами.
Источнки: day.kyiv.ua
Теги: Донбасс, Киев, взрыв, метро
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