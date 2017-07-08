Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен

08.07.2017 15:51

Візит до України Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повинен підтвердити рішучість союзників продовжити тиск на Росію та підтримку України.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі заявив екс-генеральний секретар НАТО, радник Президента України Андерс Фог Расмуссен.

"Північноатлантична рада, яка об’єднує послів із 29 країн-членів НАТО, є вагомою можливістю надіслати сигнал столицям Альянсу про необхідність продовжувати тиск на Росію та підтримувати Україну", - наголосив екс-глава Альянсу.

Расмуссен відзначив, що безпека України є також безпекою НАТО, і обидва партнери нині протидіють спільним викликам, включаючи втручання у виборчий процес та загрози кібербезпеці та інші сфери, у яких Україна вже набула значний досвід.

"Діалог і співробітництво між НАТО і Україною є міцними, і візит Північноатлантичної ради лише посилить їх", - переконаний данський політик.

Торкаючись питання перспектив членства України в НАТО, Расмуссен відзначив, що це є суверенним вибором держави, і прагнення до цього додають оптимізму.

"Зовнішньополітичні цілі України досягаються шляхом проведення домашніх реформ та набуття євроатлантичних стандартів. За підтримки НАТО і ЄС Україна за останні три роки пройшла довгий шлях втілення у життя амбітної програми реформ та вже отримала позитивні результати від функціонування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі й візової лібералізації. Однак, реформи повинні продовжуватися. Лише через реформи Україна може досягти цілей у зовнішній політиці", - заявив радник Президента України.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня у Києві перебуватиме з візитом Північноатлантична рада на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У понеділок під головуванням Президента України Петра Порошенка і генсека Єнса Столтенберга пройде засідання Комісії Україна-НАТО.

Источник: ukrinform.ua