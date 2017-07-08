В аэропорту Днепра задержан контрабандист со скифскими и античными предметами

08.07.2017 10:30

В днепровском аэропорту был задержан 37-летний местный житель, который пытался вывезти в Тель-Авив старинные предметы скифской эпохи.

Под подкладкой чемодана пограничники совместно с оперативниками СБУ нашли 15 скифских наконечников для стрел и 18 монет времен существования греческого поселения Ольвия (VI век до нашей эры - IV век нашей эры), так называемые "дельфины".

Все эти предметы представляют историческую и культурную ценность и не могут вывозится за пределы Украины. Правоохранители открыли по факту контрабанды уголовное производство.

Источник: censor.net.ua