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В аэропорту Днепра задержан контрабандист со скифскими и античными предметами
08.07.2017 10:30
В днепровском аэропорту был задержан 37-летний местный житель, который пытался вывезти в Тель-Авив старинные предметы скифской эпохи.
Под подкладкой чемодана пограничники совместно с оперативниками СБУ нашли 15 скифских наконечников для стрел и 18 монет времен существования греческого поселения Ольвия (VI век до нашей эры - IV век нашей эры), так называемые "дельфины".
Все эти предметы представляют историческую и культурную ценность и не могут вывозится за пределы Украины. Правоохранители открыли по факту контрабанды уголовное производство.
Источник: censor.net.ua
Теги: Донбасс, контрабанда, скифы, Днепр
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