В Ізраїлі відпочиватимуть сім’ї загиблих бійців АТО

08.07.2017 11:50

Українська громада Ізраїлю організувала реабілітаційно-оздоровчий сімейний табір для українських вдів із дітьми, чоловіки яких загинули в АТО.

Про це повідомила у п’ятницю в Києві під час V Форуму Global Ukrainians голова ГО "Ізраїльські друзі України" Анна Жарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говоримо про 16 сімей (мама з дитиною), 32 людей. Це буде 4 заїзди по 8 осіб на тиждень, в кожної групи будуть окремі програми", - сказала вона.

За її словами, впродовж семи днів українські сім’ї відпочинуть біля моря, займатимуться з психологом, візьмуть участь у майстер-класах і побувають на екскурсіях по Ізраїлю. Перша група пілотного заїзду прилетить у ніч з 10 на 11 липня.

А.Жарова також відзначила, що частину коштів на реалізацію даного проекту зібрала діаспора на благодійному фестивалі ізраїльсько-української культури "Етно-хутір".

Источник: ukrinform.ua