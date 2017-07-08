В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям

08.07.2017 17:33

Отмена платы за присоединение к инженерным сетям для промышленного, жилищного и общественного строительства устранит один из крупнейших барьеров для инвестиций в Украине.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктор Галасюк. По его словам, соответствующий законопроект №6671 зарегистрирован в секретариате ВР.

Глава комитета ВР назвал коррупционной и грабительской процедуру присоединения к инженерным сетям, с которой сталкиваются все инвесторы при строительстве в промышленных масштабах.

"Мы предложили принципиально новую модель присоединения к сетям (электричество, газ, вода, тепло...). Здесь и прозрачность технической документации монополистов, и конкуренция подготовки технических условий и четкие пошаговые процедуры и жесткие санкции за их нарушение, а также самое главное - обязанность выкупа монополистами на справедливых рыночных условиях инженерных объектов, созданных для них инвесторами согласно предоставленных монополистами техусловий", - пояснил В.Галасюк.

Этот законопроект существенно повысит реальную инвестиционную привлекательность Украины, поскольку уменьшит затраты инвесторов, искусственно навязываемые монополистами, и устранит коррупционную составляющую.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня для присоединения двухэтажного складского помещения к электросети (находится на расстоянии 150 м от электросетей, мощность подключения 140 кВт), предпринимателю в Украине необходим 281 день против 68 дней в Чехии, 63 дней в Турции, 52 дней в Швеции или 30 дней в Сингапуре.

Источник: minprom.ua