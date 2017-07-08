- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня14:51
- Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?13:50
- Онищенко каже, що Іспанія дала притулок його матері13:27
- Заради подань на депутатів можуть продовжити сесію Ради13:05
- Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении12:45
В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям
Отмена платы за присоединение к инженерным сетям для промышленного, жилищного и общественного строительства устранит один из крупнейших барьеров для инвестиций в Украине.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктор Галасюк. По его словам, соответствующий законопроект №6671 зарегистрирован в секретариате ВР.
Глава комитета ВР назвал коррупционной и грабительской процедуру присоединения к инженерным сетям, с которой сталкиваются все инвесторы при строительстве в промышленных масштабах.
"Мы предложили принципиально новую модель присоединения к сетям (электричество, газ, вода, тепло...). Здесь и прозрачность технической документации монополистов, и конкуренция подготовки технических условий и четкие пошаговые процедуры и жесткие санкции за их нарушение, а также самое главное - обязанность выкупа монополистами на справедливых рыночных условиях инженерных объектов, созданных для них инвесторами согласно предоставленных монополистами техусловий", - пояснил В.Галасюк.
Этот законопроект существенно повысит реальную инвестиционную привлекательность Украины, поскольку уменьшит затраты инвесторов, искусственно навязываемые монополистами, и устранит коррупционную составляющую.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня для присоединения двухэтажного складского помещения к электросети (находится на расстоянии 150 м от электросетей, мощность подключения 140 кВт), предпринимателю в Украине необходим 281 день против 68 дней в Чехии, 63 дней в Турции, 52 дней в Швеции или 30 дней в Сингапуре.
Источник: minprom.ua
Теги: Донбасс, электричество, газ, Верховная Рада
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- В Часовом Яре Бахмутского района произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы11:18
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе10:45
- У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МОЖНА КУПАТИСЯ ЛИШЕ НА П’ЯТИ ПЛЯЖАХ 10:09
- В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СУТТЄВО ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН 09:49
- Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу21:55
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»21:40
- В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»20:45
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ16:11
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира15:14
- Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня14:51
- Україна і Нідерланди підписали угоду про співпрацю в розслідуванні збиття рейсу MH1714:30
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву