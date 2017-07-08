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Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня
Закон "Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України", яким відновлюється курс України на членство в НАТО, в суботу, 8 липня, опубліковано в парламентській газеті "Голос України".
Таким чином, 9 липня він набуде чинності.
Президент України Петро Порошенко підписав цей закон 6 липня.
Верховна Рада 8 червня поточного року визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики (законопроект №6470). Закон передбачає внесення змін до закону про основи внутрішньої і зовнішньої політики, ухвалений 1 липня 2010 року, і до закону про основи національної безпеки України, ухвалений 19 червня 2003 року.
За інформацією прес-служби глави держави, відтепер Україна активізує роботу в усьому комплексі реформ для досягнення стандартів Альянсу. Одним із пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Україну 9-10 липня і разом з президентом П.Порошенком візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна (10 липня).
Источник: ua.interfax.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, интеграция, реформы
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