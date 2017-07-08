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Заради подань на депутатів можуть продовжити сесію Ради
Сесія може бути продовжена на тиждень
Поточна сесія Верховної Ради України може бути продовжена на тиждень з метою розгляду всіх подань генпрокурора на народних депутатів щодо зняття з них недоторканності, а також ухвалення пенсійної реформи. Про це заявив нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Валерій Карпунцов в ефірі «5 каналу».
«Усі подання будуть розглянуті на цьому тижні. Не вистачить цього тижня, я думаю, продовжимо ще на тиждень - уже такі розмови ходять. Тому що там ще й пенсійна реформа, і ще якісь питання. Цей весь накат, весь цей навал питань, і вони всі не прості, тому є така думка, що не встигнемо за тиждень усе опрацювати», - заявив Карпунцов.
Нагадаємо, 7 липня регламентний комітет визнав обґрунтованим, законним і мотивованим подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на арешт і затримання Борислава Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч гривень.
У ході засідання комітету правоохоронці продемонстрували частину оперативного відео, у якому фігурує Розеблат. Також відео слідчих оприлюднили вчора під час розгляду подання стосовно Полякова.
Сам Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, видео, Верховная Рада, Порошенко
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