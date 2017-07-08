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Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении

08.07.2017 12:45
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Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении

Пресс-служба правительства сообщила, что земельная реформа подготовлена на 90%, но нуждается в обсуждении с собственниками и пользователями таких земель.

Земельная реформа, предусматривающая возможность покупки и продажи ограниченной площади сельхозземель между гражданами Украины, подготовлена на 90%, но нуждается в обсуждении с собственниками и пользователями таких земель, а также в проработке доступа фермерских хозяйств к кредитованию. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Мы на 90% концептуально готовы. Должны провести больше дискуссий - это чувствительный вопрос. После того, как сформируем новый взгляд на земельную реформу - тогда и внесем законопроект (на рассмотрение парламента - прим.ред), - сказал глава правительства.- Важно учитывать мнение граждан, владельцев и пользователей земли. Хотим провести реформу в интересах фермерства. И в рамках реформы найти инструменты финансирования и доступа к недорогим и длинным кредитам для фермеров".

По словам Гройсмана, реформа должна стать двигателем развития экономики и основой формирования добавленной стоимости.

"Такая модель будет способствовать развитию фермерского движения в Украине, и для нас это очень важно: фермерское движение - это основа для развития национальной экономики, создания добавленной стоимости в Украине", - отметил премьер.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что Международный валютный фонд отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, финансирование, реформа, Гройсман
 
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