Депутата Винника обвинили в политической коррупции

09.07.2017 13:14

У Национального антикоррупционного бюро Украины есть все основания, чтобы начать расследование в отношении народного депутата Ивана Винника.

По мнению журналиста, Винник пытается надавить на своих кредиторов из "Альфа-Банка", которым задолжал 300 млн грн. И поэтому написал обращение Генеральному прокурору с требованием разобраться, почему Минфин возвращает структурам "Альфа-групп" переплату по налогу на прибыль.

"На протяжении 2013-2015 годов многие предприятия были вынуждены платить авансовые платежи по налогу на прибыль. Во многих случаях авансовый платеж значительно превосходил реальные начисления по этому налогу. Возникала переплата. Перекрыть ее налоговыми обязательствами будущих периодов не всегда возможно, а иногда не имеет для плательщика смысла. На начало 2016 года долг государства перед бизнесом составлял 24 млрд грн. На 1 января 2017 года сумма уменьшилась до 18,3 млрд грн. К 1 июня объем переплат снизился до 17,4 млрд грн. Возвращения долгов ждут более чем 12 тысяч украинских компаний. Обращаю внимание: все эти предприятия кредитовали государство и сейчас хотят вернуть свои деньги. Министр финансов Александр Данилюк признает, что "государство просто вынуждало предпринимателей платить заранее деньги - делать предоплату, а сейчас не можем их выплатить, потому что денег нет". Что делают предприятия, когда Минфин разводит руками и говорит сокровенное - "денег нет, но вы держитесь?". Предприятия, судя по информации ГФС, идут в суд. И суд обязывает государство долги возвращать, потому что закон в данном случае на 100% на стороне предприятий. В чем же Иван Винник высмотрел "зраду"? Несложно догадаться, что именно так возмутило народного депутата. В составленный депутатом "черный список" тех, кому якобы незаслуженно вернули долги, попали "Укрсоцбанк" и компания "Индустриальные и дистрибуционные системы" - и банк, и компания принадлежат "Альфа-групп". Как тут не вспомнить, что у Винника с "Альфой" старые счеты. Будучи бизнесменом, он задолжал "Альфа-Банку" более 300 млн грн", - пишет Сазонов.

По словам журналиста, в прошлом году по иску "Альфа-Банка" Виннику запретили выезд за границу.

"Банкиры давно описали все имущество Винника, которое смогли найти. Судя по декларации, каким-то чудом ему удалось сохранить только автомобиль BMW. Живет депутат в гостинице, арендует номер. Колоссальный долг будет висеть над Винником, пока банк не согласится пойти на мировую. Винник говорит, что на борьбу с ним "Альфа-Банк" уже потратил "намного больше, чем я ему должен". В этом контексте обращение нардепа Генпрокурору выглядит как своеобразная месть кредиторам. Используя свое положение, Винник продолжает доказывать "Альфе", что борьба с ним обойдется банку намного дороже, чем "полюбовное" прощение долга", - считает Сазонов.

По мнению эксперта, действия Винника принципиально ничем не отличаются от действий его коллеги Борислава Розенблата.

"Являются ли действия Винника политической коррупцией? А почему нет? Розенблат с помощью мандата решал вопросы для "янтарных бизнесменов", Винник решает личные вопросы. Впрочем, вопросы бизнеса Винник тоже решает. Недавний скандал вокруг закупок средств связи для украинской армии тому пример. По словам нардепа Юрия Деревянко, Винник фактически выступает в роли лоббиста турецкой компании Aselsan. Ребята из НАБУ, обратите внимание. В этом случае вам не нужен ни "агент Катерина", ни скрытая камера - все лежит на поверхности", - отмечает Сазонов.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк признал, что переплата по налогу на прибыль остается серьезной проблемой, и возможным вариантом ее решения является использование средств, конфискованных у окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Источник: ukranews.com