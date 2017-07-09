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Из Польши в Украину пытались ввезти 110 контрабандных газовых баллончиков
09.07.2017 19:24
На украинско-польской границе задержан гражданин Украины, пытавшийся ввезти в страну 110 газовых баллончиков, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В направлении Украины в пункте пропуска «Грушев» пограничники Львовского отряда обнаружили скрытые товары в транспортном средстве, которым управлял 20-летний житель Львова.
Во время совместного погранично-таможенного досмотра легкового автомобиля «Ауди» украинской регистрации сотрудники Госпогранслужбы нашли в багажнике скрытые в коробках с личными вещами 110 штук газовых баллончиков. Найденный товар изъят в установленном порядке, говорится в сообщении пресс-центра.
Источник: journalist.today
Теги: Украина, Донбасс, Польша, контрабанда
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